Türkiye'nin En Güzel Stadyumunun Temelini Atıyoruz"

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Emine Erdoğan, Ücretli Poşet Uygulamasına Gösterilen Katılıma Teşekkür Etti

Bakan Açıkladı! Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı

Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu