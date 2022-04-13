Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor

13.04.2022 09:51

Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor Harşit Çayı'nın su seviyesi eriyen karlarla birlikte aşırı derecede yükseldiGÜMÜŞHANE Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye'nin en hızlı akan çayı olan Harşit Çayı yüksek kesimlerdeki kalın kar...

Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor

Harşit Çayı'nın su seviyesi eriyen karlarla birlikte aşırı derecede yükseldi

GÜMÜŞHANE Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye'nin en hızlı akan çayı olan Harşit Çayı yüksek kesimlerdeki kalın kar kütlelerinin erimesiyle birlikte aşırı derecede yükseldi.

Vauk Dağından doğarak 160 kilometre sonra Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nın su seviyesi son aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kurak geçen sonbaharın ardından kış mevsiminde etkili kar yağışları Harşit Çayı'nın su seviyesini de mevsim normallerinin üzerinde artırdı. Kent merkezi ile Torul, Kürtün ve Doğankent'i geçip Tirebolu'dan denize dökülen ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından biri olma özelliği taşıyan Harşit Çayı'nın su seviyesinin artması taşkın riski tartışmalarına neden oldu. Geçtiğimiz ay 60 metreküp doluluk oranına sahip olan Harşit çayında doluluk oranı Nisan ayı itibariyle saniyede 93 metreküp olarak ölçüldü. Harşit çayının debinin artması bu çay üzerine enerji üretimi amacıyla kurulan barajlardaki su seviyesinin de artmasına neden oldu. Devlet Su İşleri verilerine göre Kürtün Barajı, Kürtün barajında doluluk oranı yüzde 83, Torul Barajında doluluk oranı yüzde 66 seviyesine yükseldi.

"Geçmişte yolların suyla dolduğunu hatırlıyorum"

Kent merkezinden geçtiği kısımda ıslah çalışması yapılan Harşit Çayında su seviyesinin artmasını endişeyle izlediklerini kaydeden vatandaşlardan Atilla Asil, "Şehrin aşağı ve yukarı bölgelerinde araziler doldu. Şu anda yapılan ıslah çalışmaları bence yetersiz dar ve küçük. Bu su 50-60 kilometrelik vadilerden geliyor. Bunun hesabını yapanlar tam yapmamış, inşallah bunu düşünürler. Bu su yoğun bir şekilde gelse yetmez, taşkınlar olur. Geçmişte, Bağlarbaşı mahallesinden, Jandarma bölgesine kadar yolların suyla dolduğunu hatırlıyorum. Daha önceki yıllarda aşırı yağıştan dolayı araçların, hayvanların sürüklenmeleri oldu" dedi. Islah çalışmalarının yapılmadığı bölgelerde taşkınlar olabileceğini savunan Yaşar Koç ise, "Eskiden yağmur çok yağınca taşmalar oluyordu. Gümüşhane'de eskiden her 10 yılda bir sel taşkınları oluyordu ama şu an öyle bir durum görünmüyor. Islah çalışmalarının yapılmadığı yerlerde taşmalar olabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor
Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor
Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor

YORUMLAR
500
Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi Siirt'te barajların doluluk oranı yüzde 76'lara yükseldi Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu Kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Gümüşhane, Türkiye, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:58:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en hızlı akan çayında, artan su seviyesi korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement