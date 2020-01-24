Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu - Son Dakika
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Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu

6 saat önce

Türkiye'nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tuttu.

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu, System.String[]

Türkiye'nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tuttu.


Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin Erzurum'un İspir ilçesinden geçen kısmı buzla kaplandı.


431 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.


Buz tutan Çoruh Nehrinde gezintiye çıkan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ise, "Türkiye'nin en önemli nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri buz tutmuş durumda. O deli akan nehir soğuktan donmuş durumda. Kar yok ama soğuk hava fazlasıyla var. Çoruh'un üzerinde hayallerimiz var. Burayı turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Çoruh'un farklı bir güzelliği var. Çok kalın değil buzlar. Çıldır Gölü'ndeki gibi üzerinde yürümek zor" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Türkiye, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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