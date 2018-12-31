Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Hızlı Akan Nehriyken, Göle Dönen Çoruh Buz Tuttu

Türkiye'nin En Hızlı Akan Nehriyken, Göle Dönen Çoruh Buz Tuttu

2 saat önce

KARADENİZ'de, soğuk hava dalgasıyla gelen kar, birçok ili etkilemeye başladı.

Türkiye'nin En Hızlı Akan Nehriyken, Göle Dönen Çoruh Buz Tuttu, System.String[]
KARADENİZ'de, soğuk hava dalgasıyla gelen kar, birçok ili etkilemeye başladı. Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehriyken, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle hızlı akma özelliği kaybolan Çoruh'un yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Gümüşhane ile Bayburt'ta, ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Gümüşhane, Bayburt ile  Giresun'un yüksek kesimlerinde kar nedeniyle kapanan bazı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise sürdürülüyor.  

NEHİR BUZ TUTTU

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehriyken, üzerine kurulan barajların set oluşturması nedeniyle hızlı akma özelliği kaybolan Çoruh da kar yağışı ve buzlanmadan etkilendi. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 Kaynak: DHA

Karadeniz, Türkiye, Kar, Güncel
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