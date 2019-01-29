Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Firması EMFA Yazılım Oldu!

Değerlendirme sonuçlarına göre EMFA Yazılım Danışmanlık A.Ş. 2018 yılının en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında 1.'lik ödülüyle onurlandırılırken; Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde düzenlenecek "Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA Programı'nda da Türkiye'yi temsil etme fırsatını yakaladı.

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda, son 5 yılda %27519'luk büyüme kaydeden EMFA Yazılım Danışmanlık birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Bu yıl 13.'sü hayata geçirilen program, Türkiye'nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlenen kurumların bilinirliğine, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil etmeleri için destek olmaya devam ediyor.

EMRE EVREN ''BU ÖDÜL BÜYÜYEREK İLERLEYECEĞİMİZİN KANITIDIR''

Ödülü Deloitte Türkiye Ceo'su Humphry Hatton'ın elinden alan EMFA Yazılım Danışmanlık A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Emre EVREN, EMFA adına tüm çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına ve müşterilerine teşekkür ederken ''2013 yılında kurulan, 2015 yılında Hacettepe Teknokent'te uzman, deneyimli ve yenilikçi kadrosu ile faaliyetlerini sürdürmekte olan yerli/milli bir teknoloji firmasıyız, bu bizim için büyük bir gururdur. 2018 yılında Azerbaycan Ofisi açılarak, Türk-i Cumhuriyetler ve Kafkaslar için Pazar kapısı oluşturulmuştur. Alanında uzman kadrosu ile, anahtar teslim projeler, danışmanlık, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri yönetimi hizmeti sunmaktayız. Bunun yanı sıra EMFA Yazılım Danışmanlık olarak uzmanlığımızdaki en iyi konular yapay zeka temelli ses çözümleme teknolojilerimiz ve blok zincir entegreli dijital dönüşüm yazılımlarımızdır. "Deloitte Technology Fast50 Turkey" büyüme kaydeden firmalar arasında 1. sıraya yükselmek, daha da büyüyerek ilerleyeceğimizin kanıtıdır.'' açıklamalarında bulundu.

DELOİTTE TEKNOLOJİ FAST 500 EMEA PROGRAMI'NDA DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

EMFA Yazılım Danışmanlık A.Ş en fazla büyüme kaydeden 1. Firma ödülünün yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde düzenlenecek "Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA Programı'nda da Türkiye'yi temsil etme fırsatını yakaladı.