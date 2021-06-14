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Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi - Son Dakika

Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi

14.06.2021 12:26
Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi, System.String[]

Türkiye'nin hızlı tüketim sektöründe üretici gücü olan ECE A.Ş., sektörde hızla büyüyerek ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin hızlı tüketim sektöründe üretici gücü olan ECE A.Ş., sektörde hızla büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. Bu büyümeyi, yeni ürün ambalajları ve logosuyla devam ettiren marka, tüketicilere modern ve yenilikçi bir hizmet sunuyor.

Hızlı tüketim, maske ve pazar lideri olduğu piknik ürünleri ile Gebze Dilovası'nda bulunan fabrikalarında üretim yapan ECE A.Ş., sektör lideri olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. 2 yılda yüzde 300 gibi bir büyüme oranına imza atan marka, farklı kullan-at ürün çeşitleri, tıbbi maskeler ve daha bir sürü ürün çeşidini yeni ambalaj ve logolarıyla satış oranını arttırmayı hedefliyor.

Pandeminin de etkisiyle bir yılda satış sayısını katlayarak arttıran sektörün öncü markalarından biri olan ECE A.Ş., tüketicilerin sıcak tonları daha sık tercih ettiğinin farkındalığı ile tasarlanan 'ECE mavisi' ile yenilenmiş yeni ambalaj ve logosuyla ürünlerini geliştirdi. Daha modern ve dinamik bir görünümle ürünlerini yenileyerek satış oranında değişiklik gözlemlemeyi hedefleyen ECE A.Ş.'nin Genel Müdürü Nuri Doğan, "ECE A.Ş. olarak Türkiye'nin hızlı tüketim sektörünün kullan-at, piknik, mutfak ve temizlik yardımcıları ve maske grubunda üretici gücü olarak üretim alt yapımız ve deneyimimizle yenilikçi ürünleri geliştirmeye, tüketicilere sunmaya devam ediyoruz. Dilovası'nda bulan fabrikamıza yatırımlarımızı her geçen yıl arttırdık. 30 bin metrekare alan üzerinde 25 bini kapalı olmak üzere Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim markalarından biri haline geldik" dedi.

Marka, 'Hayatın içinde hep seninle' sloganı ile buzdolabı poşetinden pişirme kağıdına, kullan at üründen maskeye, mangal kömüründen temizlik bezlerine kadar birçok kategorideki ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Yeni markanın ürünleri Türkiye genelinde seçkin marketlerin raflarında yer alıyor. - İSTANBUL

Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi
Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi
Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi

Türkiye, piknik, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en hızlı büyüyen hızlı tüketim ürünleri üreticisi yenilendi - Son Dakika Ekonomi


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