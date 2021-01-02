Ankara, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi listesinde 24 şirketle öne çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine Ankara 24 şirketle damga vurdu.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, TOBB, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (ETÜ) katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belirlenirken, listeye giren Ankaralı şirketler de performanslarıyla dikkati çekti.

Ankara merkezli inşaat şirketi Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ yüzde 4357,5'lik büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 2016-2018 dönemindeki ortalama büyüme oranının yüzde 511 olduğuna işaret ederek, bu dönemde şirketlerin istihdamının yüzde 86 arttığını ve her şirketin ortalama 111 kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.

Baran, söz konusu şirketlerin yüzde 63'ünün 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildirerek, "Dünyayı tanıyan, anlayan, adapte olan girişimcilerimiz başkentin ve Türkiye'nin dünya markası olma yolunda en kıymetli pusulası oluyor." ifadesini kullandı.

"Türk özel sektörüne güvenimiz tam"

Ankara'nın, listede ilk 100'e girenler içinde 24 şirketle en başta yer aldığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"100 şirketten 24'ünün Ankara'da faaliyet göstermesi, başkentin doğru yatırım ve çalışmalarının ispatıdır. Silikon Vadisi'ndeki imrendiğimiz şirketlerin başkentte de var olabileceğini gördük, yani Ankara'nın yükselişini bu rakamlarla da tasdik etmiş olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen azimle ilklere imza atan şirketlerimizi gururla, gönülden kutluyorum."

ATO Başkanı Baran, ilk 100'e giren şirketlerin yaş ortalamasının yaklaşık 13 olduğunu, bunun, genç girişimciliğin Türkiye'deki başarısının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Ödüllerin, şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarda daha fazla görünür hale gelmelerine çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Baran, "Türkiye'nin hak ettiği başarıyı tırnaklarıyla kazıyarak kazanan girişimcilerimiz olduğunu görmekten kıvanç duyuyoruz. Bu tabloya, vadettiklerine ve ülkemizi dünya ekonomisinde şahlandıracak Türk özel sektörüne güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Baran, TOBB Türkiye 100 Ödülleri'nde yüzde 253 büyümeyle 66. sırada yer alan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz'ın bilişim şirketi Tiga Bilgi Teknolojileri AŞ'yi de kutladı.

TOBB Türkiye 100 Ödülleri'nde ilk 10'a giren 4 Ankara şirketinin isimleri ve sıralamadaki yerleri şöyle:

"- 1. Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ - yüzde 4357,5 büyüme

3. Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ - yüzde 2494,9 büyüme

6. Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ - yüzde 1645,9 büyüme

10. Dinamik Röntgen Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - yüzde 1119,3 büyüme."