Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri belli oldu
1 saat önce
2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda, EMFA Yazılım Danışmanlık birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye
Programı'nda, EMFA Yazılım Danışmanlık birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:15
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