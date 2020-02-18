Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak - Son Dakika Spor

Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak

6 saat önce

24 Şubat Trabzon yarı maratonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "tekerlekli Paten" gösterileri 23 Şubat Pazar günü Forum Trabzon AVM'de yapılacak.

Türkiye'nin en hızlı patencileri Trabzon'da gösteri yapacak, System.String[]

24 Şubat Trabzon yarı maratonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "tekerlekli Paten" gösterileri 23 Şubat Pazar günü Forum Trabzon AVM'de yapılacak.


Türkiye'nin en hızlı patencisi Musa Çömez ile en iyi slalom yarışcılarından Erdinç Açıkgöz ile Dilek Paksoy gösterilerini saat 15.00-17.00 saatleri arasında Forum Trabzon'da gerçekleştirecek. - TRABZON

Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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