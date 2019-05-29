Türkiye'nin en itibarlı iş dünyası sivil toplum kuruluşu lideri Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması tamamlandı.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması tamamlandı.



Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre Türkiye'nin En itibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti.



Başkan Oral, "Sayın Hisarcıklıoğlu iş dünyası ve ülkeler arası iş hacminin gelişmesi anlamında çok olumlu adımların atılmasına vesile olmuştur. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir başkandır. İş dünyamızın temsiliyeti olarak, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacağına inancım tamdır. Rıfat Hisarcıklıoğlu gibi vizyon sahibi bir liderin ve TOBB gibi ülkemize ekonomik yön veren bir STK'nın bir parçası olmaktan onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.



Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Türkiye'nin En itibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun seçilmesinden dolayı memnuniyetini de dile getirdi.



Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve akaryakıt sektörü dahil olmak üzere ana sektörlerin mercek altına alındığı araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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