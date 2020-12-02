, Türkiye'nin en iyi çağrı merkezi oldu

Vodafone Türkiye, müşteri hizmetlerinde hayata geçirdiği başarılı uygulamalarla 13. Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde "500'den Fazla Koltuklu En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, IMI Conferences tarafından düzenlenen ve Türkiye çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin belirlendiği 13. Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde büyük ödülün sahibi oldu.

Müşteri hizmetlerinde hayata geçirdiği başarılı uygulamalarla "500'den Fazla Koltuklu En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi" seçilerek önemli bir başarıya imza atan Vodafone Türkiye, "En İyi Uzaktan Motivasyon Uygulaması" ve "En İyi Uzaktan Eğitim Uygulaması" kategorilerinde de birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen törende 10 farklı kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

"Çalışmalarımız bize ödül getirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, pandemi döneminde her şirket gibi önceliklerinin çalışma arkadaşlarının sağlığını ve güvenliği korumak olduğunu belirterek, "Sadece 2 haftada tüm müşteri hizmetleri ekibimizi evden çalışma modeline geçirdik. Bütün sistemi yeniden oluşturduk. İş ortaklarımızla birlikte yeni normalin gerektirdiği işe alım, eğitim, motivasyon süreçlerini tespit edip o yöne doğru koştuk. Bu çalışmalarımız bize ödül getirdi. Türkiye çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden 13. Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri'nde 'En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi' başta olmak üzere başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, pandemi sürecinde tüm müşteri hizmetleri ekibini evden çalışma modeline geçiren Vodafone, bu modelden yola çıkarak tasarladığı "yeni nesil çalışma sistemini" Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde uygulamaya başladı. Vodafone, "amaç odaklı şirket" olma hedefiyle harmanladığı "yeni nesil çalışma sistemi" ile kişilere dijitalleşme sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkanı veriyor.

Daha önce çalışma hayatına katılmamış ancak bir şekilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere esnek çalışma düzenine uyum sağlayabilecek herkes Vodafone'un yeni nesil çalışma sistemine dahil olabiliyor. "Herkese her yerden iş" mottosuyla geliştirilen yeni sistemle, çağrı merkezi çalışan sayısının bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarılması ve çağrı merkezi hizmetinin Türkiye'nin 81 iline yayılması hedefleniyor.