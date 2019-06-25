Türkiye'nin en iyi çatı ustaları kupayı aldı

Yarışmaya ilk kez kadın ustalar da katıldı. Çatı ustaları; uygulama kalitesi, uygulama süresi, iş güvenliği ve alan temizliği açılarından birinci seçilmek için kıyasıya yarıştı.

Çatı sektörünün gelişmesi ve kalifiye iş gücünün artması için kapsamlı çalışmalar yürüten Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), Yapı Fuarı Turkeybuild 2019 İstanbul kapsamında gerçekleşen'2. Ulusal Çatıcılar Yarışması' ile sektörün en iyi çatı ustası ekiplerini belirledi.

ITE Turkiye ve YEM Fuar Exhibitions iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, 3 kişilik takımlar halinde yarıştı. Bitümlü membran kategorisinde 4 ekip, bitümlü levhalarda 2 ekip, metal kategorisinde 3 ekip ve kiremit uygulamalarında da 4 ekip olmak üzere toplam 13 takım mücadele etti. Ekipler, belirli bir zaman diliminde, en kaliteli uygulamayı, iş güvenliği ve alan temizliğine en uygun şekilde hareket ederek tamamlamaya çalıştı.

İLK KEZ KADIN USTALAR YARIŞTI

Türkiye'nin ilk kadın çatıcıları da ilk kez yarışmaya katılarak başarılı bir performans sergiledi. Levha kategorisinde yarışan kadın ekipler heyecanlı bir mücadeleye imza attı. Sevde Süylün, Melike Hoylan ve Hüdanur Zehra Akpınar'dan oluşan ekip levha kategorisinde birinciliği kazandı.

Kiremit kategorisindeTahsin Şahin, Kadir Yıldız ve Yüksel Işıklı, membran kategorisinde Kani Akarslan, Ahmet Mersin ve Namık Hardal,metal kategorisinde Hüseyin Uçar, İsmail Uçar, Ferhat Dikiz den oluşan gruplar birinci geldi. Tüm kategorilerde birinci gelen ekiplere de kupa madalya ve para ödülü verildi. Sponsor firmalar tüm katılımcılara ayrıca çeşitli ödüller takdim etti.

SEKTÖR BU YARIŞMAYI BENİMSEDİ

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal, Türkiye'de çatı sektörünün son yıllarda teknoloji, malzeme ve uygulama açısından çok geliştiğini ancak buna rağmen halen kalifiye çalışan eksikliği yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Ulusal Çatıcılar Yarışması ile 'Türkiye'de bina çatılarının doğru malzemelerle, yetkin uygulamacılarla, standartlara ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak oluşturulmasına dikkat çekmeyi', 'alanında başarılı ve ihtisas sahibi uygulamacıların ödüllendirilmesi yoluyla iyi uygulamaları özendirmek ve yaygınlaştırmayı' ve 'uygulamacı, işveren ve son kullanıcıları bilinçlendirerek, sektöre çok yönlü katkı sağlamayı' amaçlıyoruz. Çatı sektörünün en büyük kuruluşu olarak, sektörün gelişmesi ve eğitimli iş gücümüzün artmasına yönelik çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerde öğrencilere teknik eğitim, ustalara mesleki eğitim ve çatıcılık eğitimi veren öğretmenlerimize güncel uygulamalar hakkında bilgi veriyoruz. ÇATIDER'in de üye olduğu Uluslararası Çatıcılık Federasyonu'nun (International Federation For The Roofing Trade-IFD) ile ilişkilerimizi güçlendirerek, son teknolojinin yanı sıra eğitim sistemleri ve birçok konuda sektörümüze bilgi aktarımı yaparak, güncel gelişmeleri sektör paydaşlarımıza iletiyoruz."

Yarışmanın ürün sponsorluğunu Dörken Sistem, Işıklar Yapı Ürünleri, Onduline, Rheinzink ve Standart İzolasyon, yardımcı ürünler-tespit elemanları sponsorluğunu Ejot, Egger ve Ytong üstlendi. Sunuculuğunu Meral Karadağ'ın gerçekleştirdiği ödül töreniTÜYAP YAPI Arena'da gerçekleşti.