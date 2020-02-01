Türkiye'nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova'dan çıktı - Son Dakika
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Türkiye'nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova'dan çıktı

6 saat önce

Diamond Off Turkey tarafından verilen "yılın en iyi çıkış yapan kadın kuaförü" ödülü Yalova'ya geldi.

Türkiye'nin en iyi çıkış yapan kuaförü Yalova'dan çıktı, System.String[]

Diamond Off Turkey tarafından verilen "yılın en iyi çıkış yapan kadın kuaförü" ödülü Yalova'ya geldi.


Diamond Off Turkey ödülleri Ataköy Hyatt Regency'de sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Deniz Akkaya ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı törene Serdar Ortaç, Merve Özbey, Ümit Karan ve Safiye Soyman gibi isimler katıldı. Gecede birçok sektördeki en iyi isimler ödüllendirildi. Bu ödüllerden birisi de Yalovalı kadın kuaförü Uğur Yılmaz'a gitti. Yılmaz 4 ay süren araştırmalar sonrasında ülkenin en iyi çıkış yapan kuaförü ödülüne uzandı. Yılmaz, "Böyle önemli bir ödülü almaktan çok gururluyum. Yalova'ya böyle bir ödül ilk kez geldi. Bunun da bize yüklediği bir sorumluluk var. Artık daha da kaliteli işler yapmak adına çalışacağız. 13 yıldır bu mesleğe emek ve gönül veren birisi olarak emeğimi bu ödülle taçlandırdığımı düşünüyorum" dedi. - YALOVA

Hyatt Regency Hotel, Ataköy, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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