Üye Girişi
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek - Son Dakika

Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek

05.12.2021 12:51

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve FPV Drone pilotlarının Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali" için halk oylaması başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve FPV Drone pilotlarının Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali" için halk oylaması başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alanında profesyonel ve dünyaca tanınmış FPV Drone pilotlarının, "tarih, inanç, su ve sağlık" kategorilerinde Türkiye'nin toplam 12 şehrinde yaptığı drone çekimleri tamamlandı.

Türkiye'yi en iyi tanıtan FPV Drone performansının ve kategorinin birincilerinin halk oylamasıyla belirleneceği Türkiye Drone Festivali'nde, oylama süreci bugün başladı.

Festival kapsamında, 12 profesyonel FPV Drone pilotunun İstanbul, İzmir, Antalya, Adıyaman, Denizli, Hatay, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini değişik açı ve perspektiflerle çektikleri görüntüler vatandaşların beğenisine sunuldu.

İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie, Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak'tan oluşan drone pilotlarının görüntüleri, "turkdronefest.com" adresinden izlenip oylanabilecek.

Vatandaşlar 25 Aralık'a kadar oylarıyla Türkiye'nin havadan çekilmiş en iyi görüntüsünü belirleyebilecek.

"Ülke tanıtımına önemli katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli değerlerinin, yerli ve yabancı tanınmış FPV Drone pilotlarıyla ilk kez görüntülendiğini belirterek, "Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin havadan görüntülenerek, sergilendiği bu yarışma ülkemizin tanıtımına, turizmine önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Drone'ların Türkiye adına yükseldiği bu değerli yarışma konseptini her yıl tekrarlayarak, Türkiye'yi farkı perspektiflerden tanıtmayı amaçladıklarını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Dünyada oldukça güncel olan FPV Drone'lar, şehirlerin ve ülkenin tanıtımında izleyiciye daha gerçekçi ve sürükleyici enstantaneler sunuyor. Bizler de 12 şehrimizde 'tarih, inanç, su ve sağlık' kategorilerinde önemli değerlerimizi tanıtan bir yarışma hazırladık. Projemizde yer alan yerli ve yabancı FPV Drone pilotlarına şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin eşsiz güzelliklerinin havadan görüntülendiği yarışma için 25 Aralık'a kadar oylamaya bekliyoruz."

Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek

Togo Cumhuriyeti, Halk oylaması, Türkiye, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı 13:55 Mersin mitinginin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı olacak Kocaeli'de hazırlıklar başladı
Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Son Dakika Haberleri
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
13:50 Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım
13:49 Teknoloji hisselerindeki satış dalgası Elon Musk'ın 15 milyar dolar kaybetmesine sebep oldu
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır
13:02 Taliban liderinin alacağı ücret belli oldu
13:01 Erkek arkadaşıyla beraber kaçırdıkları kızı 14 parçaya böldüler
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
Merkez Bankası, piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık satış yaptı         
13:58
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 14:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement