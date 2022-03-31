'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünde 1'incilik Turkcell Global Bilgi'nin oldu - Son Dakika
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'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünde 1'incilik Turkcell Global Bilgi'nin oldu

31.03.2022 11:13
'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülünde 1'incilik Turkcell Global Bilgi'nin oldu

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde 1'inci oldu.

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde 1'inci oldu. Çalışan odaklı kurum kültürü ve insan kaynakları alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde ilk sıraya yerleşen Turkcell Global Bilgi, 5.000+ çalışan sayısı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar da ödül sonrası şirketin çalışan bağlılığı konusundaki yaklaşımlarına değindi.

Turkcell Global Bilgi, "Çalışanlarına ve müşterilerine eşsiz bir dijital deneyim yaşatmak" vizyonu doğrultusunda, insan kaynakları uygulamalarındaki başarısını aldığı ödüller ile kanıtlamayı sürdürüyor. Çalışan deneyimi alanında bağımsız araştırmalar yapan Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde 1'inci olan Turkcell Global Bilgi, "harika iş yeri" kriterlerini sağlayarak bu ödülü 5'inci kez aldı.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN AKSİYONLAR ALIYORUZ"

Çalışan deneyimi uygulamalarına sürekli yatırım yaptıklarını vurgulayan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Türkiye'nin En İyi İşvereni ödülünü almaları hakkında şunları söyledi:

"Turkcell Global Bilgi olarak eşsiz çalışan deneyimi uygulamalarımız ile çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için aksiyonlar alıyoruz. Yeni çalışma düzenine uygun olarak tasarladığımız uygulamalarımız ile çalışma arkadaşlarımızın beklentilerini anlayarak farklı çözümler üretiyoruz. Ruhsal, fiziksel ve zihinsel esenliklerini ön planda tutarak motivasyon, iş-yaşam dengesi gibi konularda hayata geçirdiğimiz iyi yaşam uygulamaları ile onlara destek oluyoruz. Dijital çağın getirdiği esnek çalışma modellerini kurum kültürümüze özgü yöntemlerle bütünleştiriyor; 'Globalim' dijital çalışan deneyimi platformumuzla; eğitimden kariyer fırsatlarına, iş takibinden performans yönetimine, ödüllendirmeden duygu durumu analizine, iletişimden sosyalleşmeye kadar birçok uygulamayı arkadaşlarımızın kullanımına sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dünya çapında kabul gören Great Place to Work Enstitüsü'nün Türkiye'nin En İyi İşverenleri kategorisinde 1'inciliği almamızla, uygulamalarımızın global çalışma değerleriyle uyumunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin En İyi İşvereni unvanı, birbirinden güç alarak başarıdan başarıya koşan Turkcell Global Bilgi ailesinin tüm fertlerine aittir."


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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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