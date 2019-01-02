Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Arasında 31. Sıraya Yükseldik"

Dicle Üniversitesi
(DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, " Türkiye
'nin en iyi üniversiteleri arasında 31. sıraya yükseldik. Daha önce ilk 50'ye bile girmiyorduk. 2018-2019 yılında da Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer almayı başardık." dedi.
Prof. Dr. Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Geçen yıl 112 sempozyum ve konferans düzenlediklerini belirten Gül, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir üniversite konumunda olduklarını aktardı.
Üniversitenin kurumsallaşması için ciddi çalışmalar yaptıklarını, üniversitenin eğitim kalitesinin her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Gül, öğrencilerin daha donanımlı bir şekilde mezun olduğunu, bunun için kadroyu güçlendirdiklerini bildirdi.
Türkiye ve Avrupa
'dan 179 üniversite ile bilimsel protokol imzaladıklarına işaret eden Gül, öğrenci ve öğretim üyelerinin bu üniversitelere gidebildiğini, protokol yaptıkları üniversitelerin rektörleriyle Diyarbakır
'da bir araya gelmek istediklerini belirtti.
Kentte huzur ve güvenin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Gül, bunun üniversitede doluluk oranının yüzde 97,13 olmasına da katkı sağladığını anlattı.
DÜ'nün doluluk oranıyla ve tercih edilme durumuyla Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında 31. sıraya yükseldik. Daha önce ilk 50'ye bile girmiyorduk. 2018-2019 yılında da Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer almayı başardık. Üniversitemiz bilimsel ve eğitim öğretim faaliyetlerinde ileri bir düzeyde."
Öğrencilerin iyi bir eğitim alması için birçok hizmet sunulduğuna dikkati çeken Gül, sosyal ve sportif faaliyetler için alanlar oluşturduklarını, satranç kursundan, hat ve kemana kadar birçok alanda kurs verildiğini kaydetti.
"186 akademik kadro aldık"
Üniversitede görev yapan akademik personelin şartlarının iyileştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) ile görüşmeler yaptıklarını bildiren Gül, "2018'de YÖK'ten en çok kadro alan üniversite durumundayız. Son üç ay içerisinde 186 akademik kadro aldık." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer almak için çalıştıklarına belirten Gül, üniversiteyi Orta Doğu
'nun ve ülkenin bilim ve kültür merkezi haline getirmek istediklerini anlattı.
Rektör Prof. Dr. Gül, "Hedefimiz, üniversitemizi tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralara taşımak. Geçmiş yıllara göre üniversitemiz kurumsal bir yapıya kavuştu. Üniversitemiz yönetmelikler ve genelgelere göre yönetiliyor. En küçük birimimizin bile yönetmeliği ve genelgesi var. Bundan sonra gelecek yönetimlerin işi kolay olacak. Çünkü her şey kurumsal yönergeler ve kanunlara göre icra edilecek." diye konuştu.
- Hastanede doluluk oranı yüzde 97
DÜ Tıp Fakültesinin 1966'da kurulduğunu anımsatan Gül, fakülte bünyesinde bin 270 yatak kapasiteli hastane bulunduğunu, ana hastane dışında kardiyoloji, onkoloji ve çocuk hastanelerinin hizmet verdiğini ifade etti.
Hastanenin yüzde 97 doluluk oranıyla hizmet verdiğini aktaran Gül, çevre illere de hizmet verdiklerini, hastalara daha iyi hizmet sunmak için çalıştıklarını vurguladı.
Geçen yıl 195 bin ameliyat yapıldığını, yeni bölümler açtıklarını bildiren Gül, poliklinik sayısını artırdıklarını, günde 5 bin 200 kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi.
Gül, üniversitenin kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, kağıt israfını önlemek için dijital sisteme geçmeyi planladıklarını, bu sayede işlemlerin de hızlandırılacağına işaret etti.
Örnek hastaneler oluşturduklarını bildiren Gül, yurt dışından da tedavi için hastanelerinin tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.
Gül, "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldık. Bu belgeyi alan 11 üniversite hastanesi var. Bu büyük bir başarı." şeklinde konuştu.