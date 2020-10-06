Deloitte'un "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri Programı" için başvurular başladı - Son Dakika

Deloitte'un "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri Programı" için başvurular başladı

Deloitte Private tarafından 22 ülkede uygulanan ve bu yıl Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen "En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) Programı" için başvurular başladı.

Deloitte'un

Deloitte Private tarafından 22 ülkede uygulanan ve bu yıl Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen "En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) Programı" için başvurular başladı.

Deloitte açıklamasına göre, Türkiye'nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet veren Deloitte Private Türkiye, "En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) Programı"nın bu yıl üçüncüsünü düzenliyor.

Türkiye'deki şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirildiği programa, deloitte.com.tr ve Best Managed Companies web sitesi üzerinden 6 Kasım'a kadar başvuru yapılarak aday olunabiliyor.

Koç Üniversitesi, Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) iş birliğiyle hayata geçirilen programla, iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının artırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş iyi yönetilen Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş dünyasına tanıtılması hedefleniyor.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Programa katılmak isteyen şirketlerin kontrolü, Türkiye'de kurulu şirket veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şahıslara ait olup halka açık olmaması, yıllık 30 milyon liranın üzerinde ciro, 25 üzeri çalışan ve en az 5 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekiyor.

Başvuru kriterlerini karşılayan ve ikinci aşamaya geçerek aday olan şirketleri "Deloitte koçları" tarafından gerçekleştirilecek bir değerlendirme süreci bekliyor. "Deloitte koçları", şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alıyor ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ocak ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında ise bağımsız jüri üyeleri, finalist şirketleri uluslararası olarak kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek bu unvana hak kazanan şirketleri belirliyor.

Finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private Türkiye yöneticileri arasından seçilmiş ve bu konuda eğitim alarak kendilerine özel olarak atanmış şirket koçları ile birebir çalışma fırsatı elde ediyor.

"En İyi Yönetilen Şirketler Programı", aynı zamanda firmaların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformu özelliği de taşıyor. Bağımsız bir değerlendirme sonucunda ödüllendirilen firmalar, 2 yıl boyunca "Best Managed Companies of Turkey" logosunu kullanmaya hak kazanıyor.

TÜRKONFED, Türkiye, Kasım, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:26 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deloitte'un 'Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri Programı' için başvurular başladı - Son Dakika Ekonomi

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