Türkiye'nin En Kalabalık İlkokulunda 18 Bin 450 Seçmen 53 Sandıkta Oy Kullanacak

ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.

ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 31 Mart'taki yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.



İkili eğitimde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, Pazar günü seçmen yoğunluğuna sahne olacak. Yeşilkent'te 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar'daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.



DHA muhabirinin Avcılar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldığı bilgiye göre, Avcılar'daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen bulunurken, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent'teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Örneğin Firüzköy Mahallesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 4 bin 486 seçmen 13 okulda oy kullanacak. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. En fazla seçmen Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda. Bu binada sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.



İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu'nun 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra pazar günü 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy merkezlerinden biri olacağı da kaydedildi.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun

Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık