Türkiye’nin en kapsamlı ‘bulut’ taşıması gerçekleşti
57 dakika önce
Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Arkas Holding, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft çözümleriyle buluta taşıdı.
Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Arkas Holding
, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft
çözümleriyle buluta taşıdı. Türkiye
'nin en kapsamlı ve büyük buluta taşınma projesiyle, en az yüzde 10 tasarruf hedefleniyor. (Selenay YAĞCI)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05
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