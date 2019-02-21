Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin en kapsamlı ‘bulut’ taşıması gerçekleşti

Türkiye’nin en kapsamlı ‘bulut’ taşıması gerçekleşti

57 dakika önce

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Arkas Holding, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft çözümleriyle buluta taşıdı.

Türkiye’nin en kapsamlı ‘bulut’ taşıması gerçekleşti, System.String[]
Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Arkas Holding, tüm sunucu ve veri merkezlerini Microsoft çözümleriyle buluta taşıdı. Türkiye'nin en kapsamlı ve büyük buluta taşınma projesiyle, en az yüzde 10 tasarruf hedefleniyor. (Selenay YAĞCI)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 

Microsoft, Arkas Holding, Türkiye, Ekonomi
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