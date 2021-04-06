Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi mayısta hizmet verecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde denetleme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan merkezin mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi karşısına yapılan merkezinin donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en kapsamlı merkezi olacağını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"0-18 yaş grubunda yer alan zihinsel engelli yavrularımızın her türlü eğitimi alacağı bir eğitim kompleksi ve rehabilitasyon merkezi olacak. Sosyal alanlarıyla, eğitim alanlarıyla gerek fizik tedavi gerekse diğer alanlarda etkili olabilecek merkezleriyle yavrularımızın engelsiz bir biçimde yetişmesi ve büyümesi için problemlerini en aza indirdikleri bir merkez. Proje bünyesinde 11 grup eğitim odası, 3 atölye, 3 yaşam evi, 8 bireysel eğitim odası, 3 eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alacak. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor."

Büyükkılıç, merkezde emeği olan hayırsever Ali Rıza Özderici ve ailesine teşekkür etti.