'Muş Altın Lale Ödülleri'nde Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi Haberler.com, çeşitli organizasyonlar tarafından ödüle layık görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda organizasyonda ödüle layık görülen Haberler.com, son olarak Muş'ta düzenlenen "Altın Lale Ödülleri"nde "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü.

1500'ÜN ÜZERİNDE DAVETLİ KATILDI

Muş'ta düzenlenen törene Vali İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat,İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte toplamda 1500'ün üzerinde davetli katıldı.

KONUKLARLA BİRE BİR İLGİLENDİLER

Ayrıca ödül töreni için kente gelen konuklara "Hoş geldiniz" diyen Belediye Başkanı Feyat Asya ve Vali İlker Gündüzöz, dışarıdan gelen misafirlerle birebir ilgilenerek büyük takdir topladılar.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Protokolün baştan sonra takip ettiği törende ödül sahiplerine ödülleri de takdim edildi. "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne layık görülen Haberler.com'un ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.