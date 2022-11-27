'Muş Altın Lale Ödülleri'nde Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi - Son Dakika
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'Muş Altın Lale Ödülleri'nde Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi

27.11.2022 18:07

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi Haberler.com, çeşitli ödüllere layık görülmeye devam ediyor. Haberler.com son olarak Muş'ta 1500 kişinin katılımıyla düzenlenen 'Altın Lale Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülüne layık görüldü. Ödülü kurum adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi Haberler.com, çeşitli organizasyonlar tarafından ödüle layık görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda organizasyonda ödüle layık görülen Haberler.com, son olarak Muş'ta düzenlenen "Altın Lale Ödülleri"nde "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü.

Haberler.com'a 'Muş Altın Lale Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülü

1500'ÜN ÜZERİNDE DAVETLİ KATILDI

Muş'ta düzenlenen törene Vali İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat,İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla birlikte toplamda 1500'ün üzerinde davetli katıldı.

KONUKLARLA BİRE BİR İLGİLENDİLER

Ayrıca ödül töreni için kente gelen konuklara "Hoş geldiniz" diyen Belediye Başkanı Feyat Asya ve Vali İlker Gündüzöz, dışarıdan gelen misafirlerle birebir ilgilenerek büyük takdir topladılar.

Haberler.com'a 'Muş Altın Lale Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülü

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Protokolün baştan sonra takip ettiği törende ödül sahiplerine ödülleri de takdim edildi. "Yılın En İyi Haber Sitesi" ödülüne layık görülen Haberler.com'un ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

Haberler.com'a 'Muş Altın Lale Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Haber Sitesi' ödülü
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm konuklarla özel olarak ilgilendi.
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Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Muş Altın Lale Ödülleri'nde Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi - Son Dakika


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