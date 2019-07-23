Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en karanlık noktasında uyumadan gökyüzünü izleyecekler
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Türkiye'nin en karanlık noktasında uyumadan gökyüzünü izleyecekler

56 dakika önce

Türkiye'nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylası'nda 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Gökyüzü Gözlem Şenliği için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en karanlık noktasında uyumadan gökyüzünü izleyecekler, System.String[]
Türkiye'nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylası'nda 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Gökyüzü Gözlem Şenliği için geri sayım başladı. Türkiye'nin en karanlık noktasında, en karanlık gece olarak bilinen 27 Temmuz'da tüm katılımcılar, gece boyu uyumadan gökyüzünü izleyecek.

Isparta Belediyesi tarafından desteklenen ve Melikler Yaylası'nda gerçekleştirilecek olan şenlik öncesinde Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hazırlıklar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Başdeğirmen'e Gökyüzü Gözlem Şenliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özata, "Başkanımız bizlere her türlü desteği veriyor. Başkanımıza bizlere abilik yaptığı destek verdiği için şahsım ve Yenişarbademli halkı adında çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gökyüzü Gözlem Şenliğinin 25-28 Temmuz arasında Prof. Dr. Ethem Derman'ın önderliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Özata, Dünyada 68, Asya Kıtası'nda 3 ve Türkiye'de ilk defa kurulacak olan karanlık Gökyüzü Gözlem Parkı etkinliği için Türkiye'de en karanlık bölge olarak Yenişarbademli Melikler Yaylası'nın belirlendiğini aktardı.

Melikler Yaylası'nda yapılan ölçümlerin 22.04 çıktığını ve Türkiye'nin en karanlık noktası olduğunu dile getiren Özata, "Amacımız uluslararası standartların arasına girebilmek bunun da altyapı çalışmalarını Melikler Yaylasında sürdürmek istiyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. "görüşlerinde bulundu.

"3 bin kişi gökyüzünü izleyecek"

Isparta'nın çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Şükrü Başdeğirmen, "Bu etkinlik Türkiye'nin en karanlık bölgesi olan Melikler Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Bu çok önemli bir etkinlik, yüzlerce bilim insanıyla, binlerce vatandaşımızla birlikte en karanlık gece olan 27 Temmuz gecesinde Melikler Yaylası'nda olacağız. Burası bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Turizm, sosyallik ve şehrimizin bilinirliliği açısından Türkiye'ye ve Dünyaya en iyi anlatabileceğimiz bir ortam olduğu inancındayız. Bu yılki etkinliği önümüzdeki yıllarda daha farklı yerlere taşıyarak dünyanın önemli merkezlerinden birisi haline getirmek amacındayız. Altyapı çalışmalarımız önemli bir şekilde devam etmektedir. Valimiz bu konuya çok önem vererek bu işin üzerine eğilmiştir. Birçok konuda ilerleme kaydettik. Tüm vatandaşlarımızı Melikler Yaylası'na bekliyoruz. O gece 3 bin kişi uyumadan gökyüzünü izleyecek" açıklamasını yaptı. - ISPARTA
Yenişarbademli, Isparta, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: İHA
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