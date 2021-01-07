Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım - Son Dakika

Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım

Türkiye\'nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım
Son Güncelleme: 07.01.2021 16:23

GAZİANTEP'in tarihi Bey Mahallesi'ndeki 21 metrelik Özışık Çıkmaz Sokağı, 23 adımda bitiyor.

GAZİANTEP'in tarihi Bey Mahallesi'ndeki 21 metrelik Özışık Çıkmaz Sokağı, 23 adımda bitiyor. 5 ailenin yaşadığı sokak, turistlerin de ilgisini çekiyor.Kentin en eski yerleşim yerlerinden olan Bey Mahallesi'nde 5 ailenin yaşadığı Özışık Çıkmaz Sokağı ilgi görüyor. Sokağı ziyaret eden turistler, girişte ve tabelanın altında fotoğraf çektirirken, kimi de sokağın bu kadar kısa olmasına inanmayarak adımları ile tek tek sayıyor. Tarihi mahalledeki Atatürk Evi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi ve Ali İhsan Göğüs Müzesi'nin yanı sıra çok sayıda tematik restoran, kafe ve butik otel bulunuyor. Mahallede bulunan ve Türkiye'nin en kısa sokaklarından olan Özışık Çıkmaz Sokağı da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.'ARABA İLE GİREMİYORUM'31 yıldır aynı sokakta yaşayan Ahmet İnce, yaşadığı mahalleye araba ile giremediğini belirterek, orada yaşamaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ahmet İnce, "Bu mahalle Gaziantep'in en eski mahallelerinden birisi. En dar ve en kısa sokaklardan birisi benim yaşadığım Özışık Sokak. Bey Mahallesi'nde neredeyse 25 çıkmaz sokak var ancak en kısa sokak burası. 23 adımda bitiyor. Burada yaşamanın avantajları da var dezavantajları da. Şehrin merkezi konumunda en sessiz sakin yerlerden birisi. Bunu yanı sıra araçla giremiyoruz. Araçla girmeye çalıştığımız zaman sıkıntı oluyor. Otantik bir yer. Herkesin gezip görmek istediği yerlerden birinde yaşamak ayrıcalık. Burada yaşamaktan mutluyum" dedi.Sokağı gezenlerden Fazilet Duygu Danabaş, "Bu mahalleye sürekli fotoğraf çekmek için geliyorum. Sürekli gezdiğim bir yer bu sokağı ilk defa siz söyleyince fark ettim. Dikkatli bakınca gerçekten kısa. Burada bu şekilde çıkmaz sokakların sayısı fazla. Ama en kısa ve dar olanı sanırım bu sokak" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz ise, sokağın bu kadar kısa olmasına inanmayarak yanındaki arkadaşıyla birlikte adımları ile tek tek saydı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en kısa sokaklarından birisi sadece 23 adım - Son Dakika
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