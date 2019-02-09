Türkiye'nin En Kıymetli Arı Irkı Toroslar'da

Karadeniz'den daha fazla bitki türünün Toroslar bölgesinde bulunduğunu aktaran Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, Türkiye'de en kıymetli arı ırkının yine Toroslar bölgesinde olduğunu söyledi.

Karadeniz'den daha fazla bitki türünün Toroslar bölgesinde bulunduğunu aktaran Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, Türkiye'de en kıymetli arı ırkının yine Toroslar bölgesinde olduğunu söyledi.



İlçe Tarım Müdürlüğü toplantı salonunda Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Seydişehir Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Taşdöğen ve arıcı üreticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Osman Tugay, tabiatta sanıldığı gibi pozlanmanın sadece rüzgarla değil, arılar vasıtası ile de yapıldığını, doğanın bu nedenle sürekliliğini sağlamak ve ürünün verimliliği gibi tarım da birçok önemli noktada arıların faydası olduğunu kaydetti.



Seydişehir arıcılık için çok elverişli



Türkiye'nin endemik bitkileri ve çiçekler açısından bütün Avrupa'ya eş değer bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tugay, "Ülkemizde özellikle Toroslar bölgesinde en kıymetli arı ırkı bulunuyor. Çiçekler bakımından o kadar zenginiz ki bunun farkına son zamanlarda varabildik. Ülkenin en yüksek bitki türüne sahip Toroslar bölgesinde bitki çeşitliliği inanılmaz. Onun için Seydişehir üzerinde arıcılık bakımından son derece elverişlidir." dedi.



Türkiye'de 3 ayrı iklim var



Programda katılımcıların sorularını da cevaplandıran Profesör Tugay, "Ülkemizin arıcılık potansiyeli ile ilgili olarak da, Avrupa ve bütün dünya ülkemizin konumunu küçük asya olarak değerlendirir. Bizim bölgemizde üç ayrı iklim var. Araştırdıkça bölgemize baktığımızda o kadar bitki var ki hayretler içinde kalıyoruz. 30'u aşkın meyve türünün çoğunda birinci üreticiyiz.



En kıymetli arı ırkı Türkiye'de bulunuyor. Maalesef bitkilerimizi Avrupa tanımak için büyük çaba harcamışken kendi insanımız tanımasın diye de çaba harcamış. Son çalışmalarımızla arıların da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yüce kitabımız Kuran'da baldan şifa bitkisi olarak bahsedilir. Ülkemizde toplam 11 bin 700 bitki çeşidi var. Endemik bitki sayımızda 3 bin 649'dur. Görülüyor ki tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla potansiyele sahibiz." şeklinde konuştu.



Etkinlik, toplantıda son olarak söz alan ilçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'ın yaptığı teşekkür konuşması ile son buldu.

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