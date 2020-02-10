Türkiye'nin en küçük cep uydusu Yeni Zelanda'dan uzaya fırlatılacak - Son Dakika

BÜLENT Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olmalarının ardından şimdi de bu yıl yaz aylarında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik cep uydu olarak bilinen Türkiye'nin en küçük mini küp uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2018 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce ( NASA ) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. 16 Haziran 2019'da da aynı yarışmada İstanbul Teknik Üniversitesi 'nin ardından dünya ikincisi olan Grizu-263 takımı, şimdi Türkiye'nin en küçük cep uydusunu tasarlıyor. Çeşitli mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 40 kişilik ekip, laboratuvarda büyük bir özenle yaptıkları çalışmayla tasarladıkları mini küp uydusunun maketini tanıttı. 1992'de Zonguldak Kozlu 'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için Grizu 263 adını alan ekip, uydunun üretiminde de Türkiye Taşkömürü Kurumu 'ndan destek alıyor.

CEP UYDUSU YENİ ZELANDA'DAN FIRLATILACAK

Takım kaptanı Çağla Dursun, cep uydusunu 2020 yılın yaz ayında Yeniz Zelanda'dan fırlatmak için gerekli izinleri aldıklarını söyledi. Ekip olarak önemli bir projeye başladıklarını, uydu sayesinde elde edilen verileri kurdukları yer uydu istasyonuna aktaracaklarını belirten Dursun, şöyle dedi:

"5 santimetrelik bir mini küp uydu. Bilgisayar çipi e güç devresini de üretiyoruz. Test ve deneme aşamalarına geçeceğiz. Şu an projemiz devam etmekte. Destek verenlere teşekkür ediyoruz. 40 kişilik bir ekibiz. 3 ayrı proje yürütüyoruz. Yer istasyonumuz var. Bunun dışında model uydular tasarlıyoruz. TÜRKSAT model uydu yarışması ve NASA'nın yarışmasına hazırlanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı ekip olarak sürdürüyoruz. 2020 yılının ikinci çeyreğinde uydumuzu fırlatmayı planlıyoruz. Tam tarih şu an veremiyoruz çünkü uydu fırlatmalarında tarihler değişkenlik gösterebiliyor."

REKTÖR ÇUFALI: GURUR VE ONUR DUYUYORUZ

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da Grizu 263 takımının elde ettiği başarılarla Türkiye'yi e kendilerini gururlandırdığını söyledi. Üniversite olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Çufalı, "Grizu 263 takımımız birkaç yıldır dünya çağında çok büyük başarılara imza atıyor. Son iki yıldır dünya ikincisi oldular NASA'nın sponsorluğundaki yarışmada. Bu yılda cep uydusu fırlatacaklar 2020 yaz ayında. Diğer öğrencilerimize örnek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince kendilerine destek ermeye çalışıyoruz. İmkanlarımızın ölçüsünde. Grizu 263 gibi diğer takımlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Grizu 263 takımımız bizim onur ve gurur kaynağımız. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.