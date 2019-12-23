Türkiye'nin en küçük cezaevi restore ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en küçük cezaevi restore ediliyor - Son Dakika

Türkiye'nin en küçük cezaevi restore ediliyor

7 saat önce

Türkiye'nin en küçük cezaevlerinden biri olan Datça Cezaevi'nde, yenilenmesi amacıyla yapılan kamulaştırmanın ardından restorasyon çalışmaları başladı.

Türkiye'nin en küçük cezaevi restore ediliyor, System.String[]

Türkiye'nin en küçük cezaevlerinden biri olan Datça Cezaevi'nde, yenilenmesi amacıyla yapılan kamulaştırmanın ardından restorasyon çalışmaları başladı.


Datça'da, 1900'lü yıllarda inşa edildiği bilinen, 2002'ye kadar kapalı ve yarı açık cezaevi olarak kullanıldıktan sonra mülkiyeti kişilere geçen ve 2 yıl önce Datça Belediyesi'nce 356 bin TL'ye kamulaştırılan tarihi bina, restore edilecek. Bina 'Demokrasi Müzesi'ne, bitişiğindeki yeşil alan ise 'Sınırsızlık Meydanı'na dönüştürülecek. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in tutuklu kaldığı dönemde hapis yatmak istediği cezaevi olarak da bilinen eski cezaevinde çevre temizliğine başlandı. 4 odalı, yaklaşık 80 metrekarelik kapalı alana sahip olan ve bahçesiyle birlikte 330 metrekarelik alanı kaplayan cezaevi, bitişiğindeki 300 metrekarelik yeşil alan ile birleştirilecek.


Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, cezaevi binasında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Datça Cezaevi'nin, Datçalılar için özel öneme sahip olduğunu belirten Uçar, "Datça Eski Cezaevi bir süredir vatandaşların özel mülkiyeti bir evdi. Uzun süre cezaevi olarak kullanıldı. Bir süredir boş bulunuyordu. Belediye olarak burasını kamulaştırdık. 356 bin TL'ye vatandaştan satın aldık. Burayı kültür mirası olarak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Türkiye, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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