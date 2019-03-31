Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Küçük Mahallesi Sandık Başına Gitti

Türkiye'nin En Küçük Mahallesi Sandık Başına Gitti

1 saat önce

Türkiye'nin en küçük mahallesi olan Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde 23 seçmen sandık başına gitti.

Türkiye'nin En Küçük Mahallesi Sandık Başına Gitti, System.String[]
Türkiye'nin en küçük mahallesi olan Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde 23 seçmen sandık başına gitti.

3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Kıroğlu(85), bu seçimlerde aday olmadı. 23 seçmenin bulunduğu mahallede yeni aday Hamit Aytekin(65) oldu. Eski cami lojmanında oy kullanan mahalle sakinleri yeni seçilecek muhtara başarılar diledi. Mahallede kış aylarında düşen nüfus yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle artıyor.

Mahallede 23 seçmenin bulunduğunu belirten muhtar adayı Hamit Aytekin, "2-3 seçmenimiz gelemeyecek. Diğerleri oylarını kullanacak. Bizim mahallemizde aday yarışı yok. Önceki muhtarımız Mahmut Demiral amcamız muhtarlığı bırakacağını ifade etmişti. Mahallede de beni tercih ettiler. 'Olur musun' dediler. Biz de aday olduk. Kışın 8-10 hane oluyor ama yazın kalabalık oluyor. Nasip olursa mahallemize güzel hizmetler yapacağız" dedi.

7-8 hane kaldıklarını belirten Zeliha Özdemir, yeni muhtara adayına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Havza, Samsun, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Küçük Mahallesi Sandık Başına Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]