Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en küçük uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyorlar
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Türkiye'nin en küçük uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyorlar

56 dakika önce

ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, 2020 yılında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik Türkiye'nin en küçük mini küp uydusuyla Dünya'nın görüntülerini almayı planlıyor.

Türkiye'nin en küçük uydusunu uzaya fırlatmaya hazırlanıyorlar, System.String[]
ABD'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, 2020 yılında uzaya fırlatmayı planladıkları 5 santimetrelik Türkiye'nin en küçük mini küp uydusuyla Dünya'nın görüntülerini almayı planlıyor. Takım kaptanı Muzaffer Duysal, 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olacak" dedi.
BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 14-16 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu. Geçen yıl da Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olma başarısı gösteren takım, üniversitenin Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda 'Başarı Tesadüf Değildir' söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleyişiye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve öğrenciler katıldı.
Vali Erdoğan Bektaş, Grizu-263 Uzay Takımı'nın çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Bektaş, üniversite ve sanayi işbirliğinin öğrenciler için önemini ifade ederek, "Zonguldak büyük potansiyel. Farkında değiliz ama rakamlara ve dış gözlemcilere baktığımızda Zonguldak ihmal edilebilecek durumda değil. Burada bir bütün organizasyon içerisinde belli hedeflere yol alınması gerekiyor. Böyle olursa ulaşılan güzelliklerin çapı da bizim baştan bu tarafa yapmaya çalıştığımız şey şehre bir strateji bir amaç kazandırmaktır" dedi. Konuşmaların ardından takım, kuruldukları günden bu yana neler yaşadıklarını, model uydu üretimine ilişkin tecrübeleri, çalışmalar ve ABD'deki yarışmaya ilişkin süreç ve detayları paylaştı.
TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK UYDUSUNU UZAYA GÖNDERECEKLER
Takım kaptanı Muzaffer Duysal, şu anda Türkiye'nin en küçük cep uydusunu (pocketqube) tasarladıklarını söyledi. Uydunun 5 santimetre olduğunu ve tasarım sürecinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Muzaffer Duysal, şöyle dedi:
"500 kilometrelik yörüngede 3 yıl kalacak bir uydu projesi. 2020 yılında Amerika veya  Yeni Zelanda'dan fırlatılacak. Bunun şu an birinci yılını tamamladık. 2020 yılında fırlatılması hedefleniyor ve fırlatıcı firmayla anlaşması yapıldı. 2020 yılının yaz aylarında üniversitemizin uzayda bir uydusu olabileceği haberini gururla şimdiden vermek istiyorum. 5 santimetrelik uyduda üreteceğiniz güç sınırlı olduğu için dünyada da sayılı projelerden biri olacak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu becerinin ticari boyut kazandırılıp, katma değeri yüksek uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz."


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
Bülent Ecevit Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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