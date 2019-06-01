Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en kuzeyinde çeltik ekimi başladı...Çeltik ekimi yapılan bölge havadan görüntülendi
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Türkiye'nin en kuzeyinde çeltik ekimi başladı...Çeltik ekimi yapılan bölge havadan görüntülendi

1 saat önce

Türkiye'nin en kuzeyinde çeltik ekimi başladı.

Türkiye'nin en kuzeyinde çeltik ekimi başladı... Çeltik ekimi yapılan bölge havadan görüntülendi
SİNOP - Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop'ta çeltik ekimine başlandı.
Sinop'ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşuyor. Çeltik ekimine başlayan çiftçi Özgür Ünal, "Geçtiğimiz yıl ürün iyiydi ama fiyat iyi değildi. Çünkü Türkiye'de en son hasat edilen yerlerden birisi Sinop. Bundan dolayı ürünü biraz daha ucuza satmak zorunda kaldık" dedi.
Sinop'un ve Bafra'nın ürün kalitesinin çok iyi olduğunu belirten Ünal, "Sinop ve Bafra kalitede kendini ispatlamış. Tabii, sulama suyunun temiz oluşu en büyük etkenlerden biri. Sinop'un neminden dolayı da iyi oluyor. Çeltikleri suladığımız sular içme suyu, bizim içtiğimiz su. 400 bin dönüm civarında yer ekiyoruz. Mertoğlu köyü en ağırlıklı olarak çeltik üretiyor. Kendim istiridye mantarı da üretiyorum" diye konuştu.
Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta çeltik, köylünün de en büyük gelir kapısı.
Türkiye'nin en kuzeyinde çeltik ekimi başladı...Çeltik ekimi yapılan bölge havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Sinop, Çeltik, Türkiye, Ekonomi
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