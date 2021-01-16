Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösteriliyor, 2. kısım inşaatı gece gündüz sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yüzde 52'lik fiziksel kısmı bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısım çalışmaları sürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak proje toplam 28 km'lik uzunluğu ile Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösteriliyor. Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünün hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılıyor.

Fiziksel olarak yüzde 52'si tamamlanan Kanuni Bulvarı'nda 22 köprülü kavşak ve 7 tünel bulunacak. Akyazı-Erdoğdu kavşağına kadar olan bölümün trafiğe açılmasıyla özellikle şehir içinde kaynaklanan trafiğin azaldığı gözlenirken, Kanuni Bulvarı Projesi'nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor. 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda bugüne kadar 2 bin 439 metre çift tüplü Akyazı Tüneli, Akyazı bağlantılı 444 metre tek tüp tünel ile bin 19 metre uzunluğundaki çift tüp tüneller ulaşıma açıldı.

Söz konusu yollardan sahil bağlantılı yolları 4,5 km, stadyum bağlantılı yolları 4,2 km ve Kanuni Bulvarı 5,8 km olmak üzere yaklaşık 14,5 km yol tamamlanarak trafiğe açıldı.

Kanuni Bulvarı bünyesinde yer alan 534 metre uzunluğundaki çift tüplü Bahçecik Tüneli, 673 metre uzunluğundaki çift tüplü Boztepe Tüneli'nde kazı destek çalışmaları tamamlanırken, yakında üst yapı çalışmalarına geçilecek. 338 metrelik çift tüplü Çukurçayır 1 Tüneli ve 436 metrelik çift tüplü Gölçayır 1 Tüneli, kazı destek çalışmaları sürerken, 219 metrelik çift tüplü Çukurçayır 2 Tüneli ve 744 metre uzunluğundaki Gölçayır 2 Tüneli'ne ise henüz başlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

(İHA)