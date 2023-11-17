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Türkiye'nin En Mutlu İli Sinop Oldu - Son Dakika

Türkiye'nin En Mutlu İli Sinop Oldu

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu. İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

17.11.2023 08:33  - Güncelleme: 08:35

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu.

'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı. TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı. Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde: Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak. - SİNOP

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin En Mutlu İli Sinop Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin En Mutlu İli Sinop Oldu - Son Dakika
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