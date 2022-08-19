Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

19.08.2022 20:26
Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak görülen Anadolu Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak görülen Anadolu Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyolda yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bazı kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken bazı kesimlerde ise ters istikamete yönlendiriliyor.

Bazı kesimlerde de bakım onarım çalışmaları trafiğin en sakin olduğu saatlerde ulaşım durdurularak yapılıyor.

Anadolu Otoyolunun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet, kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Emniyet şeridine giren bazı araçlar nedeniyle trafiğin daha da yoğunlaştığı görüldü.

Ayrıca, Anadolu Otoyolunun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı kesiminde 11 Ağustos'ta başlayan ve 11 Eylül'de tamamlanması planlanan bakım ve onarım çalışmaları da devam ediyor.

Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasındaki çalışma yapılan alanlarda ulaşım Ankara istikametine kapatılarak diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Otoyolun Yeniçağa-Dörtdivan kesimlerinde araç yoğunluğu olması halinde ise trafik zaman zaman Gerede ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı Türk teknoloji girişimcileri için CES 2023'te İstanbul Pavilyonu kurulacak Türk teknoloji girişimcileri için CES 2023'te İstanbul Pavilyonu kurulacak
Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:56 Finlandiya Başbakanı Marin, tepki toplayan partinin ardından uyuşturucu testi yaptırdı
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolunun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement