ÜNLÜ KARİKATÜRİST SERKAN YILMAZ BADANACI OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

ÜNLÜ KARİKATÜRİST SERKAN YILMAZ BADANACI OLDU

08.09.2022 09:50

TÜRKİYE'NİN en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı.

TÜRKİYE'NİN en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. Yılmaz yıllar boyunca karikatürleriyle girdiği okurlarının evlerine bugünlerde boya ve fırçalarla giriyor.

İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı. Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor. İzlediği bir dizide, karakterin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak boya badana işine başladığını söyleyen Yılmaz, karikatürist olarak yeterli para kazanamadığını ifade etti.

DİZİ REPLİĞİNDEN ETKİLENDİ BADANACILIĞA BAŞLADIPandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.

"BADANACILIK BENİ GEÇİNDİRİYOR" Yılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.

Görüntü dökümü-------------------------Serkan Yılmaz'ın boya yapmasından genel ve detay görüntü-Serkan Yılmaz ile röportaj-Serkan Yılmaz'ın karikatür çizmesinden genel ve detay görüntü-(Muhabir anonsu) Nedim Bayhan


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Serkan Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜNLÜ KARİKATÜRİST SERKAN YILMAZ BADANACI OLDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
15:02 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: ÜNLÜ KARİKATÜRİST SERKAN YILMAZ BADANACI OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement