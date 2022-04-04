Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor

04.04.2022 16:40
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Çarşamba Ovası'nda bazı çiftçilerin fındıklıkları sökerek kavak ağacı diktiğini, birinci sınıf tarım arazisinin ormana dönüştüğünü söyledi.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Çarşamba Ovası'nda bazı çiftçilerin fındıklıkları sökerek kavak ağacı diktiğini, birinci sınıf tarım arazisinin ormana dönüştüğünü söyledi.

Korona virüsü salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının ardından tarımda üretimin önemi tüm dünyada arttı. Türkiye'nin en verimli ovaları arasında yer alan Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarına sahip olan Samsun'da Çarşamba Ovası'nda bilinçsizce dikilen kavak ağaçları, ovanın vasfını kaybetmesine yol açıyor. Başkan Tütüncü, birçok çiftçinin ovadaki sebze-meyve alanlarına kavak ağacı dikmesinin ovayı ormanlaştırdığına dikkat çekti.

"ÇARŞAMBA OVASI'NIN ORMANLAŞMASI KONUSU DEVLET YETKİLİLERİNE DE BİLDİRECEĞİZ"

Çarşamba Ovası'nın ormanlaşmasını yetkililere bildireceklerinin altını çizen Başkan Hasan Tütüncü, "Fındık, ilimiz için olmazsa olmazlarımızdan. Samsun'da 13 ilçede fındık oluyor. Çarşamba Ovası'nda bazı çiftçiler fındıklıkları söküp buralara kavak ağacı dikiyorlar. Bu ovaların ormana dönüşmesini istemiyoruz. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü Ovalarımızda yaptığımız üretim sayesinde tüm İç Anadolu ve büyükşehirleri doyuruyoruz. Bu ovaların ormana dönüşmesine son derece karşıyız. Çarşamba Ovası'nın ormanlaşması konusu devlet yetkililerine de bildireceğiz. Yıllar önce 'Çarşamba Ovası orman olmasın' diye söylemiştik. Burası 1. sınıf tarım arazisi" dedi.

"KENEVİR İŞLEME FABRİKASI HAVZA'DA KURULUYOR"

Vezirköprü'de üretilecek kenevirlerin Havza'da kurulan fabrikada işleneceğini vurgulayan Hasan Tütüncü, "Vezirköprü'de sulama barajı var ve sulama birlikleri kuruldu. Vezirköprü Ovası'nda Samsun'da olmayan kapalı alan sulaması yapıldı. Yeni sulama sisteminden çiftçimiz de çok memnun kaldı. Vezirköprü'de üretim kapasitesi olan Bafra ve Çarşamba Ovası ile yarışma aşamasına geldi. Çünkü Vezirköprü Ovası'nda şeker pancarı, çeltik, mısır, ayçiçeği ve kenevir üretiliyor. Kenevir, Vezirköprü'de yıllardır yetiştiriliyor. Kenevir fabrikası Havza'ya kuruluyor. Bir firma geldi ve kenevirden birkaç kalemde üretim yapıyor. Firma bu sene de Vezirköprü'de kenevir ektiriyor. Biz de bu işi takip ediyoruz. Çiftçimizin bu işten para kazanmasını istiyoruz" diye konuştu.

ÇARŞAMBA OVASI

Yeşilırmak Nehri'nin suladığı bereketli Çarşamba Ovası, Türkiye'nin en büyük delta ovalarından birisi olmasına karşın, yanlış kullanımdan dolayı ormanı andırıyor. Havadan görüntülenen ovadaki kavak ve fındık ağaçları dikkat çekiyor. Ovanın yaklaşık 400 bin dekar alanı fındık arazisine sahip. Geriye kalan alanlarda ise kavak, söğüt, çınar gibi ağaçlar dikilerek ova tarım arazisi dışında kullanılıyor. Ovadaki sebze alanı ise her geçen gün azalıyor.

(Erdi Demür/ İHA)

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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