Türkiye'nin en organik buluşması başlıyor

Türkiye'nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek mamasından arı ekmeğine,25 gün fırında fermantosyona uğrayan kokusuz siyah sarımsaktan kısırlık, epilepsi ve beyin felcine iyi gelen arı zehrine kadar birçok doğal organik ve sağlıklı ürün ilk elden ziyaretçiler ile buluşacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek 'Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19 için de geri sayım başladı. 26 – 29 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon bu yıl 'Zindelik ve Denge'

22 ÜLKEDEN 17 BİN ZİYERETÇİ AĞIRLADI

Son olarak 10 – 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Anadolu'yu İstanbul'a taşıyan Exponatura, 22 ülkeden 17 bin ziyeretçi ağırladı. Türkiye'nin ve Dünya'nın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturan fuar eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılarına kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip. Fuar ayrıca, uzman konuklarının katılımlarıyla gerçekleşecek konfrans programıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.