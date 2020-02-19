Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da

7 saat önce

Türkiye'nin en özel lezzetlerinin yer aldığı "Doğal Üretici Pazarı" Samsun'da tüketici ile buluşacak.

Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da, System.String[]

Türkiye'nin en özel lezzetlerinin yer aldığı "Doğal Üretici Pazarı" Samsun'da tüketici ile buluşacak.


Dünya modasını, en trend eğlenceyi ve yeni tatları Karadeniz'e taşıyan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), ziyaretçilerini bu yıl da Türkiye'nin ünlü lezzetleriyle buluşturuyor.


Çeşitli bölgelerden, birbirinden özel lezzetlerin yer alacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı 21 Şubat Cuma günü kapılarını açıyor. Pastırmadan sucuğa, tereyağından bakliyata, baldan çeşitli baharatlara kadar yüzlerce yöresel ürünün yer alacağı Doğal Üretici Pazarı, alışverişlerini en doğal ve taze ürünlerle yapmak isteyenlere fırsat sunacak.


Karadeniz'in yanı sıra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun en özel lezzetlerinin de yer alacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı, ziyaretçilere lezzet şöleni yaşatacak.


Piazza'nın ortak kullanım alanında oluşturulacak stantlarda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Doğal Üretici Pazarı, 7 bölgenin marka olan ürünleri ile her damak tadına hitap edecek. Ziyaretçilerin yüzlerce ürünü bir arada bulma ve satın alma imkanı bulacağı Piazza Doğal Üretici Pazarı, 1 Mart'a kadar devam edecek. - SAMSUN

Karadeniz, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en özel lezzetleri Samsun'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]