Türkiye'nin En Pahalı Suyunu İzmir Kullanıyor"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin en pahalı suyunun İzmir'de kullanıldığını belirtti.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin en pahalı suyunun İzmir'de kullanıldığını belirtti.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeybekci, Buca ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.



İzmir'de Türkiye'nin hiçbir şehrinde olmayan bir uygulamayla çöplerin doğaya atıldığını ve yağmur yağdığında şehri kanalizasyon suyunun bastığını dile getiren Zeybekci, kenti bu görüntülerden kurtaracaklarını, kentte yaşam kalitesini arttıracaklarını ifade etti.



İzmir'in trafikte zaman kaybeden şehirler sıralamasında 12. sırada, işsizliğin ülke ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Zeybekci, kentte suyun tonunun da 12 liradan satıldığını dile getirdi.



Zeybekci, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor. İzmir'de su faturalarına yansıtılan ek kalemlerle vatandaşın cebindeki paralar alınıyor. 1 Nisan'dan sonraki ilk meclis toplantısında 20 tona kadar olan su tüketim bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız. O katı atık bedeli, bertaraf bedeli adı altında yapılan zulmü de sonlandıracağız. Bir de bunun üzerine katı atık toplama, bertaraf, atık su gibi kalemler eklenince tonu ortalama 50 liraya çıkıyor. Bu bedelleri alıyorsun da ne yapıyorsun; çöpü dağlara atıyorsun, suyu körfeze boşaltıyorsun."



Zeybekci, mitingin ardından Buca'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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