Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı

44 dakika önce

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu.

Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı, System.String[]
Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu. 3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçildi. Rox otel Kapadokyanın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda sizlere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.

Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL
Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez
Son başvuru tarihi 23 Ağustos! TÜBİTAK koruma alacak Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? CHP Milletvekili Karabat'tan olay yaratacak iddia Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişi sahip olabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en romantik oteli ödülünü aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]