Türkiye'nin en sevilen bankası 6. kez Ziraat Bankası oldu - Son Dakika

Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 6. kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında geçmiş 5 yılda olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye'nin en sevilen bankası oldu.

Brand Week İstanbul 2021'de gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Gündüz, Ziraat Bankası'nın tüm çalışmalarındaki ana amacın insanların gönüllerinde daha fazla yer bulabilmek olduğunu belirterek, "İnsanların gönüllerinde de 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olabilmek için çok çalışıyoruz. Bu birinciliğin 6 yıldır üst üste Bankamıza verilmesi çalışmalarımızın müşterilerimiz nezdinde de gönülden karşılık bulduğunun bir göstergesidir." açıklamasını yaptı.

Gündüz, Ziraat Bankası olarak marka vaatlerinde olduğu gibi daha fazlasını yapmanın sorumluluğu içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanında sosyal, kültürel ve sportif mecralarda da toplumsal fayda gözeterek katkılar sunuyoruz. Banka olarak tüm çalışmalarımızın öznesinde insan olması, 'Lovemark' seçilmemizin en büyük sebebi. İnsanların kalplerine, gönüllerine hitap edebilmek hiç kuşkusuz bir samimiyet gerektirir. Biz müşterilerimizle bu samimiyeti gönülden yakaladığımızı düşünüyoruz. Her geçen gün müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte 158 yıllık köklü ve güçlü Ziraat Bankası geleneğinden de kopmadan birçok yenilik ve farklı iş modellerini hayata geçiriyoruz."

Gelinen noktada her bir Ziraat Bankası çalışanının ayrı ayrı emeğinin bulunduğunun altını çizen Gündüz, "Önceliğimiz her zaman memnuniyet ve gönüllerde yer edinmek. Müşterilerimize ve ülkemize değer katan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. 158 yıl önce çıktığımız bu yolda bizleri bir kez daha 'Lovemark' yapan, gönüllerinde yer edindiğimiz herkese Ziraat Bankası olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.