Son Dakika Haberleri: “Türkiye’nin en sevilen otomobillerini ürettik”
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“Türkiye’nin en sevilen otomobillerini ürettik”

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Oyak Renault'yu ziyaret ederek, fabrikada işçiler ile iftar yaptı.

“Türkiye’nin en sevilen otomobillerini ürettik”, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Oyak Renault'yu ziyaret ederek, fabrikada işçiler ile iftar yaptı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, " Türkiye'nin en sevilen otomobillerini ürettik. Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye'nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13 
Bursa, Oyak Renault, Türkiye, Ekonomi
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