“Türkiye’nin en sevilen otomobillerini ürettik”
1 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Oyak Renault'yu ziyaret ederek, fabrikada işçiler ile iftar yaptı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13
Valisi Yakup Canbolat, Oyak Renault
'yu ziyaret ederek, fabrikada işçiler ile iftar yaptı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, " Türkiye
'nin en sevilen otomobillerini ürettik. Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye'nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz" dedi.
150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı