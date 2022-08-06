Bazı çocuklar ise kentteki su birikintileri ile Hasan Paşa Cami Havlusu'ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA

Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

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