Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

06.08.2022 15:30
Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar mesire alanları, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar ise kentteki su birikintileri ile Hasan Paşa Cami Havlusu'ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.

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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 6 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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