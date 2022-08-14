Şanlıurfa'da sıcaktan bunalanlar havuzlarda yeşil alanlarda serinliyor

Türkiye 'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa 'da yeşil alanlar ve yüzme havuzları, sıcaktan bunalanların tercihi oldu.

Kaynak: AA

Balıklıgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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