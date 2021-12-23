TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ EKSİ 26 İLE İMRANLI OLDU; GÖL VE AKARSULAR BUZ TUTTU - Son Dakika

Bugün ölçülen verilerle eksi 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde soğuk havanın etkisi ile Kızılırmak Nehri tamamen buz tuttu. İlçede binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı Kaymakamlığı personeli ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama bıraktı. İlçe sakinleri soğuk havayı sevdiklerini belirterek, kar yağışının İmranlı'ya yakıştığını dile getirdi.