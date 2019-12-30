Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün ölçülen en düşük sıcaklık-14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık ise 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu.


Bölgedeki kar yağışı ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dün gece Türkiye'nin en düşük yerleşim birimi Van'ın Çaldıran ilçesi oldu. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Çaldıran ilçesindeki hava sıcaklığı - 14 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye il ve ilçe merkezlerinde; bugün ölçülen en düşük sıcaklık - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi olurken, en yüksek sıcaklık 18,5 derece ile Antalya'nın Finike ilçesi oldu. - VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çaldıran, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
19:12 Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
19:12 Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
19:11 Masterchef cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Son Dakika
19:11 BBP Genel Başkanı Destici'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti (1) - DİYARBAKIR - Son Dakika
19:10 Manisa'da bir kişi eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika
18:30 Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi - 14 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]