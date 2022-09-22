Van'da sıcak su kaynakları termal otel projesiyle ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
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Van'da sıcak su kaynakları termal otel projesiyle ekonomiye kazandırılacak

22.09.2022 12:31
Van'da sıcak su kaynakları termal otel projesiyle ekonomiye kazandırılacak

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde, yer altı sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen termal otel projesiyle hem kente gelen turist sayısının hem de istihdamın artmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden Van'ın Çaldıran ilçesinde, yer altı sıcak su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen termal otel projesiyle hem kente gelen turist sayısının hem de istihdamın artmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Sıcaklığın kışın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede, üç firma, 20 dönüm araziye kayak merkezi, kaplıca, sauna, apart villalar, havuzlar, aquapark, spor salonları, eğlence ve dinlenme mekanlarının olduğu tesis yapılması için proje hazırlayarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projenin kabul edilmesiyle yer altından 90 dereceye kadar sıcak suyun çıktığı Ayrancılar bölgesinde çalışmaya başlayan firmalar, kaba inşaatını bitirdikleri tesisi, gelecek yıl haziran ayına kadar hizmete açmayı planlıyor.

Ziyaretçilere kayak ve termal turizm imkanlarından bir arada yararlanma imkanı sunulacak tesisin hem jeotermal su kaynaklarının değerlendirilmesine hem de kentteki turizm hareketliliğine katkı sunması bekleniyor.

"İzlanda'daki mavi lagünler gibi kışın ortasında sıcak su keyfi yaşanacak"

Proje koordinatörü Ziraat Mühendisi Yusuf Taşkın, havası soğuk olan ilçenin zengin yer altı sıcak su kaynaklarını değerlendirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçede 6 yıl önce yatırımcıların bir araya gelerek jeotermal sera kurduğunu anlatan Taşkın, "Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran'da, termal su kullanılarak eksi 40 derecede, yılın her döneminde üretim yapılıyor. 2 yıldan bu yana da ilçede termal turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışma yürütüyoruz. Otel binası, apart villalar, havuzlar yapılıyor. Şu ana kadar 50 milyon liraya yakın yatırım yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla burada yılda en az 200 bin kişinin ağırlanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçede kayak ve termal turizmin birbirine entegre edileceğini, bu sayede turistlerin farklı bir tatil deneyimi yaşayacağını vurgulayan Taşkın, şöyle devam etti:

"Termal ve kayak aynı konsept içinde çok nadir bulunur. Burada o özellik ön plana çıkıyor. Buranın kışı çok meşhur. Uzun süre kar yerde kalıyor. Bu temaları işleyecek olan tesisimiz ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da olumlu etki yapacaktır. 50 milyon lira yatırım yapıldı ama bu devam ediyor. Yılın her döneminde, en soğuk günlerde bile girilebilecek havuzlar yapacağız. İzlanda'daki mavi lagünler gibi burada da kışın ortasında sıcak su keyfi yaşanacak. Yılın her döneminde sağlık turizmine hitap edecek ve yüzlerce kişiye hem doğrudan hem de dolaylı olarak iş imkanı yaratacak."

Van'ın komşu ülkelerden de turist çektiğini, büyük bir turizm hareketliliğinin yaşandığını aktaran Taşkın, Çaldıran'ın konaklama tesislerindeki yetersizlik nedeniyle bu pastadan payını alamadığını, tesisle bu açığı da kapatacaklarını ifade etti. ???????

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da sıcak su kaynakları termal otel projesiyle ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
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