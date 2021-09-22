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Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı

22.09.2021 13:55
Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde silajlık mısır hasadı başladı.

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde silajlık mısır hasadı başladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kapsamında Karadeniz'den getirilen silajlık mısır hasadı yapıldı. Dünya genelinde birçok göl ve baraj kururken, sulak alanlarıyla en zengin bölgeler arasında yer alan Van'ın Gürpınar ilçesinde Karadeniz'den getirilerek 855 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasat ve paketlenmesi yapıldı.

"855 dekar alanda ekim yapıldı"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Fatih Kayabaşı, ilçenin yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Kayabaşı, "13 ilimizden daha büyük yüzölçümüne sahibiz. Bu anlamda da ilçemizin geniş mera alanları bulunmaktadır. İlçemizin, vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi hayvancılık. Biz de vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi destekleme anlamında Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmuş olduğumuz Gürpınar Bitkisel Üretimi Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında silajlık mısır projemizi geliştirdik. Bu projemizde vatandaşlarımıza hibe tohum desteği verdik. Gerekli teknik desteği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdeki mühendislerimiz tarafından verildi. Çeşitli ekipmanlar DAP tarafından bize proje kapsamında verildi. Burada ciddi anlamdaki amacımız vatandaşlarımızın girdi maliyetlerini azaltmak. Silajlık mısır ise hayvanların et ve süt verimini ciddi anlamda artırdığı için bu projeyi uyguladık ve ilçemizde şu anda da sonuçlarını alıyoruz. Burada ekimin artırılması anlamında da hedeflerimiz var. Bu sene 855 dekar alanda çiftçilerimiz tarafından ekim yapıldı" dedi.

"Kuraklık tehdidine rağmen güzel verim elde edildi"

Burada ilçe çiftçilerine çağrıda bulunan Kaymakam Kayabaşı, "Üreticilerimizin kaba yem ihtiyacını silajlık mısır karşılayacak ve girdi maliyetleri ciddi anlamda azaltılacak. Bu sene hem ilimizde hem ilçemiz hem de ülkemiz ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyaydık. Lakin burada bizim Zernek Barajı sulamamız var. Yaptığımız organizasyonla bu kuraklığı minimuma indirme anlamında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bitki tarlamızda da gördüğünüz üzere kuraklık tehdidine rağmen güzel bir verim elde edildi. Çiftçilerimize de çağrımız, bu projeye talepte bulunmalarıdır. Bizler bütün destekleri veriyoruz. Ekipman anlamında, teknik destek anlamında, tohum anlamında çiftçilerimizden de girdi maliyetlerini azaltmak, et ve süt verimliliğini artırmak anlamında da gerekli talepte bulunmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Gürpınar'da herhangi bir kuraklık yaşanmasına müsaade etmedik"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise ilçede susuzluk sorununa karşı tüm önlemlerin alındığını belirtti. Tanış, "Suyun, tarımın, hayvancılığın ve artık sanayinin de başkenti sayılabilecek Gürpınar'dayız. Bildiğiniz üzere ilçemizde tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yapılıyor. Yem bitkisi anlamında da yonca, koringan ve arpa ekimi yapılmaktaydı. Silajlık mısır da ilçemiz için çok önemli ve büyük bir adım olmuştur. Bu projenin paydaşları olarak DAP İdaresine, il ve ilçe müdürlüklerine, kaymakamlığa, belediye ve ziraat odasına teşekkür ederim. Bu bir ekip işidir. Burada başarının elde edildiğini görmekteyiz. Tüm çiftçilerimizin tarım anlamında buna yönelmesini bekliyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz her türlü desteği verilmektedir. Ekipman ve tohum destekleri de verilmektedir. Her yerde kuraklık olmasına rağmen Gürpınar'da herhangi bir kuraklık yaşanmasına müsaade etmedik. Devlet Su İşleriyle birlikte iyi işlere imza attık. Her mahallemiz eşit bir şekilde su aldı. Sonuçlarını da görüyoruz. Bizlerde her türlü desteği sunmaya hazırız" şeklinde konuştu. - VAN

Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı
Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı
Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı
Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en sulak ilçesinde mısır hasadı başladı - Son Dakika
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