Türkiye'nin en tehlikeli yollarından Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak projede sona... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en tehlikeli yollarından Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak projede sona... - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin en tehlikeli yollarından Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak projede sona...

7 saat önce

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde 2 yıl önce yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor.

Türkiye'nin en tehlikeli yollarından Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak projede sona..., System.String[]

TÜRKİYE'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajı bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde 2 yıl önce yapımına başlanan 3 tünel ve bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. Proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Çorum- Osmancık karayolu üzerindeki 40 keskin virajın bulunduğu Kırkdilim Geçidi'nde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 41 yıllık hayal olan proje için 2 yıl önce harekete geçildi. Kırkdilim Geçidi'nde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. 570 milyon liraya mal olacak proje, bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak. Projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırkdilim yol ve tünel projesi alanında incelemelerde bulundu. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ve trafiğe açılacağını anlatan Vali Çiftçi, "Can ve mal güvenliğini artırmak, ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak amacıyla proje hazırlandı. Kırkdilim'de 2 yıldır özenli bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında şu anda T1, T2 ve T3 olarak isimlendirilen üç tüp geçit var. Tüneldeki çalışmalar 2021 yılının sonunda tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle olabilecek büyük pahalı yatırımlar. Çalışmalar tamamlandığında, tüneller işletmeye alındığında, ulaşımda büyük bir rahatlama olacak. Güzergahta da 2 kilometrelik bir kısalma olacak" dedi.


İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Osmancık, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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