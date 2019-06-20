Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en temiz kentleri arasında ilk sıralarda
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Türkiye'nin en temiz kentleri arasında ilk sıralarda

16 dakika önce

Sivas Türkiye'nin en temiz kentleri arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

Türkiye'nin en temiz kentleri arasında ilk sıralarda, System.String[]
Sivas Türkiye'nin en temiz kentleri arasında ilk sıralarda gösteriliyor.

Kent temizliğine önem veren Sivas Belediyesi, mahalle aralarında da bile temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sivas Belediyesi'nden temizlik faaliyetlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun geçen kış mevsiminin ardından Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezine en uzak mahallerden başlayarak merkeze doğru tüm mahallelerde bahar temizliği başlattı. Bu çerçevede oluşturulan 15'er kişilik üç ekiple; yol ve kaldırım kenarlarındaki kendiliğinden çıkan otlar temizlenirken sokaklar da süpürülüyor. Havaların ısınması ile konteynerlerde oluşan kötü koku ve böceklenmenin önüne geçmek için konteynerler dezenfekte ediliyor." Denildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
Sivas Belediyesi, Sivas, Türkiye, Güncel
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