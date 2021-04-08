Türkiye'nin en ucuz ekmeğine Ramazan'da da zam yok - Son Dakika

Kestel Belediyesi bünyesindeki modern üretim tesisinde hazırlanarak 1 liraya satılan 400 gram ekmek, Ramazan Ayı'nda da aynı gramaj ve fiyattan satılacak. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yaklaşık 2 yıldır olduğu gibi 400 gram ekmeği, Ramazan Ayı'nda da 1 liradan satarak, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satan ilçe olmanın özelliğini koruyoruz" dedi.

Kestel Belediyesi bünyesindeki üretim tesisinde hazırlanan 400 gramlık ekmek, vatandaşların sofrasına 1 liradan sunuluyor. Ekmekler, yenilenen modern üretim tesisinde temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanırken, fırın ve üretim tesisi çalışanlarının da düzenli olarak sağlık muayeneleri gerçekleştiriliyor. Günlük 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı tesiste, 9 farklı çeşit ekmek vatandaşlara sunuluyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yaklaşık 2 yıldır 1 liradan satılan 400 gram ekmeğin, Ramazan Ayı'nda da zamsız ve aynı gramajda satılacağının müjdesini verdi. Konuya ilişkin konuşan Başkan Tanır, " Geçtiğimiz seçim döneminde ekmek fiyatlarını düşüreceğimizi hemşehrilerimize duyurmuştuk. Göreve geldik, gerekli alt yapı çalışmalarımızı yaptık ve 400 gram ekmeği 1 liraya düşürme kararı aldık. Gramajından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. İddiayla söylüyoruz ki Türkiye'nin en ucuz ekmeğini halkımız ile buluşturuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Biz, Kestel Belediyesi olarak yalnızca Ramazan Ayı için değil, hemşehrilerimizin sofrasına, bütçesine katkı sunmak için her zaman en düşük fiyat garantisi veriyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki süreçte de 400 gram ekmeği 1 liradan hemşehrilerimiz ile buluşturarak, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sofralara ulaştırma özelliğini korumak" dedi. - BURSA