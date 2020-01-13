Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti - Son Dakika

Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti

6 saat önce

2020 Gastronomi Günleri kapsamında şehre gelen Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti.

Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti, System.String[]

2020 Gastronomi Günleri kapsamında şehre gelen Türkiye'nin en ünlü 450 şefi Afyonkarahisar'ı keşfetti.


2020 Gastronomi Günleri kapsamında 450 şef Afyonkarahisar'da buluştu. Şefler hafta sonu Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonunda şehri keşfetmeye çalıştı. Hasan Özpunar ve Rıfat Yağmur rehberliğinde şehri dolaşan şeflerin ilk durağı Ulu Cami oldu. Şefler daha sonra tarihi konaklar arasından geçerek Millet Hamamı'na ulaştı. Burada düzenlenen bağlama ve ney kurslarına misafir olan şefler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Mevlevihane'yi tanıdılar


Şeflerin daha sonraki durağı Mevlevihane oldu. Mevlevihane Müze Müdürü Hasan Özpunar, burada Afyonkarahisar'ın dünya Mevleviliğinde ki yeri hakkında bilgiler verdi. Grup daha sonra Kültür ve Sanat Evi, Taş Han, Bedesten Çarşısı, lokum ve sucuk satış noktalarını dolaştı.


Afyon çok etkileyici bir şehir


Afyonkarahisar'ın çok etkili bir şehir olduğunu söyleyen Emrah Ataoğul, " Bozcaada'dan geliyoruz. 3'üncü kez geliyoruz Afyon'a. Biz her defasında geldiğimizde otelde kalmıyoruz. Mutlaka dışarı çıkıyoruz, Afyon'un çarşılarını geziyoruz. Afyon sucuğu, lokumu, ekşi mayalı patatesli ekmeğinden alıyoruz ve çok beğeniyoruz. İnanılmaz bir kalesi var. Çok etkileyici bir şehir. Tam bir Anadolu kenti. UNESCO noktasında Afyon mutfağının tescillenmesi çok güzel olmuş. Gastronomi çok önemli. İnsanlar yemek için Antep'e Hatay'a gidiyorlar. Sadece yemek için. Bu çok önemli" dedi.


Afyon'un yemeklerini çok seviyorum


Afyonkarahisar'ın mutfağını çok beğendiğini söyleyen Merve Ataoğul ise, "Afyon çok güzel bir Anadolu şehri. Sokaklarında dolaşırken, doğasında bulunurken bunu çok güzel hissediyorsunuz. Çok güzel korunmuş. UNESCO tarafından mutfağı da korunmaya alınmış. Bu mirası gelecek nesillere ne kadar aktarırsak o kadar iyi. Ben Afyon'un yemeklerini çok seviyorum. Burada ki yemekler el emeği. Emekle yapılıyor. Buraya herkesin gelip Afyon mutfağının yemeklerinden mutlaka tatmalılar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:21 Kaynak: İHA
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